Kinderen die 4 jaar worden en voor het eerst naar het basisonderwijs gaan moesten de afgelopen jaren aangemeld worden bij het OLB (leerplicht).

Graag willen we u op de hoogte brengen dat dit is veranderd, u dient uw kind vanaf heden online aan te melden op www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com.

Kinderen die voor het eerst naar school zullen gaan in schooljaar 2021-2022 dienen vóór 1 april 2021 aangemeld te worden voor basisonderwijs.

Aanmelding op www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com is verplicht voor alle kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018.

Op de website vindt u alle benodigde informatie om uw kind op de juiste manier aan te melden. De website is beschikbaar in het Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels.

Zorg er dus voor dat uw kind vóór 1 april 2021 is aangemeld. Bij niet tijdig aanmelden is de kans groter dat er geen plaats meer is op de scholen waar uw voorkeur naar uitgaat.