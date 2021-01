1 Delen

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Gisteren zijn er op Aruba 700 testen uitgevoerd (58 bij ingezetenen van het eiland). Hierbij zijn 42 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd.

Het gaat in alle gevallen om ingezetenen. Van 15 van deze ingezetenen is bekend dat zij terugkeerden naar Aruba. Deze personen zijn dus niet op het eiland besmet geraakt en tellen niet mee voor de lokale besmettingsgraad.

De lokale besmettingsgraad op Aruba is 47%.

Op dit moment liggen er 12 coronapatiënten in de ziekenhuis, vier daarvan op de intensive care. Negen personen zijn hersteld van het virus.

Er zijn nu 339 actieve besmettingen op Aruba.

Curaçao

Er zijn gisteren zes mensen positief getest op Curaçao. In totaal werden 201 mensen met corona-achtige klachten getest. Een testratio derhalve van drie procent.

110 patiënten meldden zich weer beter. Eén patiënt mocht de intensive care verlaten en is overgeplaatst naar de gewone Covid-afdeling.

Er liggen negen patiënten in het ziekenhuis, van wie vier op de IC.

Het totaal aantal actieve cases op Curaçao is nu 1027.

