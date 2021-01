21 Gedeeld

Kralendijk – Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is in verband met quarantaine maatregelen van 6 tot en met 24 januari tijdelijk gesloten voor bezoekers. Het havenkantoor van de Douane op Bonaire is wel geopend.

Snelle klantbediening

Om de klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst ook bereikbaar via +599 715 8585, of per e-mail via: [email protected]

Op dit e-mailadres kan men terecht met alle vragen waarmee men anders bij de balie van de Belastingdienst langs zou gaan, zoals:

Vragen over alle aangiftes en aangiftegedrag

Aanvragen, zoals: DIGID, Crib-nummer, Inkomensverklaringen, verklaringen Rechtsbijstand, betalingsregeling, en uitstel van betaling;

Wijzigingen, zoals: doorgeven van wijziging van bankrekeningnummer en/of adreswijziging;

Alle douanevragen;

De Belastingdienst verzoekt klanten vriendelijk om 1 contactkanaal te kiezen. Dus of mailen of bellen. Het tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende contactkanalen tegelijk is niet nodig. Klanten worden in 1 keer geholpen via mail of aan de telefoon.

Online aangiftes indienen

Inwoners en bedrijven kunnen makkelijk, veilig en snel hun aangiftes voor ABB, LH en de Verzamelloonstaat online indienen bij de Belastingdienst.

Mochten zij aanvullende hulp nodig hebben bij het inloggen dan staat de helpdesk ze graag te woord. Het e-mail adres [email protected] blijft hiervoor beschikbaar, uitsluitend voor vragen die te maken hebben met ICT en online aangiften.

Fysiek inleveren

Voor het fysiek inleveren van stukken kan men deze op Bonaire ook deponeren in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst. Men ontvangt zo snel mogelijk en bevestigingsmail van de ingediende stukken met een stempel van de Belastingdienst. Indien BCN geen e-mailadres van iemand heeft geregistreerd in het systeem, dan worden de stukken per post verstuurd.

Het is ook mogelijk om de aangifte in te scannen en te mailen naar [email protected]. Online aangifte indienen via de website gaat veel sneller.

