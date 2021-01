20 Gedeeld

Met de nieuwe toestellen kan EZ Air meer passagiers en vracht vervoeren Foto: EZ Air

Kralendijk/Willemstad- Lokale carrier EZ Air gaat binnen afzienbare tijd grotere toestellen toevoegen aan haar bestaande vloot van twee 19-seater Beechcraft toestellen en 1 Britten-Norman Islander met 9 stoelen.

De grotere toestellen moeten rond medio 2021 de vloot komen versterken. De toevoeging van de twee grotere toestellen komt na een zorgvuldige analyse van zowel de huidige vloot als de nieuw toe te voegen toestellen.

Bijzonder

“Misschien lijkt het een bijzonder moment om te werken aan uitbreiding, maar in feite waren wij hier al mee bezig voordat de Covid-19 crisis ons overviel”, zegt CEO Rene Winkel. Hoewel de omstandigheden in het afgelopen jaar dramatisch zijn veranderd, ziet de airline toch voldoende kansen in de huidige markt.

Winkel zegt dat de twee toestellen van het type Beechcraft zich in de afgelopen twee jaar hebben bewezen en uitstekend hun werk hebben gedaan. “Tegelijkertijd merken wij dat de toestellen toch relatief weinig stoelen hebben voor bepaalde routes die we willen vliegen. Daarnaast gebeurt het vooral op de route tussen Bonaire en St. Eustatius nu regelmatig dat bagage moet achterblijven, omdat er onvoldoende ruimte is. Dat willen we anders, omdat het noch voor ons, noch voor de passagiers fijn is”.

De toevoeging van de nieuwe toestellen biedt ook de mogelijkheid om méér bestemmingen in de regio te gaan bedienen. Hoewel EZ Air nu begint met de toevoeging van twee toestellen, staat een derde toestel ook al klaar om de vloot zo nodig verder te versterken. “En als het nodig is een vierde of vijfde”, zegt Winkel. Het routenetwerk zal na toevoeging van de nieuwe toestellen, als alles volgens plan loopt, bestaan uit ongeveer 10 regionale bestemmingen.

Cabinepersoneel

Een grote verandering voor EZ Air, maar ook voor de passagiers, is dat de nieuwe toestellen cabinepersoneel aan boord zullen hebben. “Vliegtuigen tussen de 20 en 50 stoelen moeten in elk geval 1 steward of stewardess aan boord hebben met oog op de vliegveiligheid” zegt commercieel directeur Sueyenne Dammerman, die zelf in het verleden ook als stewardess werkte bij onder ander Air Aruba. Dammerman zal dan ook zelf verantwoordelijk zijn voor de werving en opleiding van het nieuwe cabinepersoneel. De aanwezigheid van cabinepersoneel maakt het ook mogelijk passagiers op langere vluchten te voorzien van een snack en een drankje.

EZ Air investeerde de afgelopen jaren al aanzienlijke bedragen in onder andere nieuwe operationele systemen, waaronder een nieuw reserveringssysteem, een systeem voor online check-in en een module voor cargo operaties. Inmiddels vervoert EZ Air, naast passagiers, ook een behoorlijke hoeveelheid vracht.

Financier

De belangrijkste financier van EZ is Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), die via investeringsmaatschappij PMCN geld uitleende aan EZ Air om de huidige operatie op te starten. De directie van PMCN, Walter Blijleven en Bharat Bhojwani, zeggen dat de financiering naar tevredenheid wordt gemanaged, zelfs in de moeilijke Coronatijd. “Een klein wonder”, zegt Blijleven. “EZ Air heeft toch een manier heeft gevonden om, ondanks de uitval van reguliere vluchten, met charters en cargovluchten, toch de nodige omzet te draaien”. PMCN is nauw betrokken bij het overleg over de uitbreiding met de nieuwe toestellen.

