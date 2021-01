16 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

In verband met een tijdelijke vervanging voor minimaal drie maanden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Sociaal werker

In de functie van Sociaal werker bied je materiële en immateriële begeleiding aan cliënten en hun familie met psychosociale, emotionele en/of materiële problemen. Indien van toepassing bied je ook dergelijke begeleiding aan medewerkers van Fundashon Mariadal. Je bent zelfstandig en denkt oplossingsgericht.

Dit ga je doen

Je biedt (psychosociale) begeleiding aan cliënten en hun familie;

je begeleidt cliënten bij activiteiten en naar arbeid of scholing;

je verricht eventueel begeleiding van medewerkers;

je verwijst cliënten, hun familie of medewerkers naar externe instanties;

je neemt deel aan projecten en overlegvormen;

je stelt correspondentie, adviezen, rapporten en brieven op en je voert administratieve werkzaamheden uit;

je ontwikkelt vanuit jouw vakgebied procedures en protocollen ter professionalisering van de werkzaamheden.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons;

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk;

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw;

De functie van Sociaal werker is ingedeeld in functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.374 en maximaal $ 3.211 bruto per maand op basis van 40 urige werkweek;

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis papiamentscursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accomodatie.

Dit neem je mee

Voor deze functie zoeken wij een ervaren Sociaal werker die tactvol, integer, betrouwbaar en een teamplayer is. Hiernaast heb je een hoge dosis inlevingsvermogen en hulpvaardigheid en ben je in staat om de sfeer te beïnvloeden en kan je goed contact met de cliënten onderhouden.

Je hebt een relevante opleiding sociale dienstverlening op MBO – 4 niveau, met MBO+ of HBO denkniveau en aanvullende trainingen of cursussen;

je hebt minimaal één jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Ervaring binnen een zorginstelling is een pré;

je kunt gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk informatie aan patiënten, hun familie of medewerkers verstrekken;

je beheerst de talen Nederlands, Engels en Spaans. Papiaments is een pré;

je hebt inzicht in de (sociale) samenleving van Bonaire en heb vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden.

Contactgegevens

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om uiterlijk 22 januari 2021 je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen aan het e-mailadres:

[email protected] Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlies Nicolai-Moes (HR Adviseur) via [email protected]