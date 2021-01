73 Gedeeld

Hannover – CEO Fritz Joussen verwacht dat TUI komende zomer ongeveer 80 procent van het normale aantal vluchten uitvoert. Hij denkt dat de meeste reisrestricties dan opgeheven zijn, doordat de kwetsbare bevolking gevaccineerd is. Het wordt een “grotendeels normale zomer”.

Volgens Joussen hebben veel mensen een brandend verlangen om eindelijk weer op vakantie te gaan, zo vertelt hij in een interview met de Rheinische Post. Ook moeten er nog veel vouchers verzilverd worden die vorig jaar zijn uitgegeven vanwege geannuleerde reizen.

TUI heeft vliegmaatschappijen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, met bij elkaar meer dan honderd vliegtuigen. Ze bieden vluchten aan naar onder andere Aruba, Bonaire en Curaçao. Ook beschikt het bedrijf over zestien cruiseschepen. Die worden volgens Joussen dit jaar allemaal weer in gebruik genomen.

