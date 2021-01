6 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 872 testen uitgevoerd. In 149 gevallen ging het om ingezetenen van het eiland.

Er zijn 32 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. In één geval ging het om een toerist. Daarmee komt te lokale besmettingsgraad op 21%.

Momenteel liggen er nog 13 Covid19-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care.

Het aantal actieve coronapatiënten op Aruba is nu 306.

Curaçao

De eerste drie dagen van het nieuwe jaar zijn 1496 mensen getest op Curaçao, van wie 57 een positieve uitslag hadden. Een testratio van 3,8 procent.

Een halvering van de week daarvoor toen de ratio nog 7,8 procent was. Wel zijn er op 1 januari twee patiënten in het CMC overleden aan de gevolgen van Corona. Daardoor komt het sterftecijfer in Curaçao op 16.

Op dit moment liggen er in het ziekenhuis nog negen coronapatiënten van wie vijf op de intensive care.

Curaçao heeft momenteel 1131 actieve coronabesmettingen.

