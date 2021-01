15 Gedeeld

GGD Arts Luinstra Passchier tijdens de persconferentie op zaterdagochtend.

Kralendijk- Hoewel dr. Marian Luinstra-Passchier van de afdeling Publiek Gezondheid snapt dat iedereen rijkhalzend uitkijkt naar de start van het vaccineren tegen het Covid-19 virus, is er nog weinig concrete informatie voorhanden over een eventuele startdatum.

“Er zijn nog geen specifieke details bekend wanneer het vaccineren op Bonaire van start gaat”, zei Luinstra-Passchier zaterdagochtend in antwoord op vragen van de pers.

Volgens de GGD arts wordt er ondertussen wel hard gewerkt aan de voorbereidingen om van start te kunnen gaan met de vaccinatie.

De Regering in Den Haag zei eerder dat de ambitie was om ook op de eilanden zo snel mogelijk van start te gaan met het vaccin tegen Covid-19. Ondertussen staat de Nederlandse regering bloot aan kritiek, omdat Nederland als een van de laatste EU landen van start gaat met het vaccineren, dat tot zover gepland staat voor 8 januari a.s.