Kralendijk- Een snelle ontwikkeling van het aantal actieve Covid-19 besmettingen op Bonaire maakt een aantal nieuwe maatregelen nodig om de situatie onder controle te krijgen.

Dat vertelde Gezaghebber Edison Rijna op zaterdagmorgen in een speciaal bijeengeroepen persconferentie. Ook op zaterdag kwamen er weer 17 nieuwe gevallen bij. Het totaal aantal actieve besmettingen ligt nu op 46. “En we zien hier nog niet het effect van nieuwe besmettingen die er waarschijnlijk bij zijn gekomen tijdens de jaarwisseling”, aldus Rijna.

Eén geïnfecteerd persoon is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis.

Maatregelen

Hoewel een aantal maatregelen weer worden aangescherpt, is er nog geen sprake van draconische maatregelen.

De meeste in het oog springende maatregel is dat de Horeca weer om 10 uur in de avond dicht moet. Casino’s mogen open blijven tot middernacht, maar moeten om 10 uur stoppen met het serveren van alcoholhoudende dranken.

Sportactiviteiten binnen blijven toegestaan, maar met een beperking van 50% van de capaciteiten. Bij buitensporten zijn geen beperkingen, maar er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

De gezaghebber riep kerken verder op ook het aantal bezoekers tot 50% te beperken. “Bij voorkeur wordt er niet gezongen en ik roep kerkbezoekers op direct na het kerkbezoek weer naar huis te gaan.

Alle winkels mogen openblijven, maar er mogen maximaal 2 personen van hetzelfde huishouden naar binnen.

Toeristen

Voor toeristen wijzigt op dit moment nog niets. Ongewijzigd is de eis een negatieve PCR test te overleggen vóór vertrek. Daarnaast moet de gezondheidsverklaring van de overheid worden ingevuld.

Mochten de besmettingen niet onder controle komen, dan liggen volgens Rijna zwaardere maatregelen in het verschiet. De gezaghebber hoopt evenwel dat het niet zo ver hoeft te komen.

“Tot zover kregen wij uitbraken relatief snel onder controle. Ik hoop dat dat nu ook weer het geval is”, aldus Rijna. De gezaghebber riep iedereen op zich verantwoordelijk te gedragen en zich te houden aan de nodige hygiëne maatregelen.