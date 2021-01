8 Gedeeld



Vrijdag 1 januari: Het is half bewolkt met een kans op een aantal lokale buien. De verwachte minimum temperatuur zal gemiddeld rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 29 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-noordoosten en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 25 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld blijft de komende dagen wat onstuimig. Er zullen van tijd tot tijd wolkenvelden trekken over de eilanden en die kunnen leiden tot lokaal een aantal buien.

De kans op neerslag neemt in de loop van het weekend wel af, maar blijft wel aanwezig, en zal zich beperken tot een bui of twee in het weekend. De maximum in het weekend zal rond de 30 graden zijn, in de nacht wordt het minimaal rond de 25 graden, en de wind zal toenemen en dus krachtig tot hard zijn op zaterdag en matig tot hard op zondag vanuit het oosten-noordoosten.

De hardere wind van de komende dagen zal te maken hebben met een uitbreiding van een krachtige hogedrukgebied, die zich in de regio van Bermuda bevindt, naar het Caribisch gebied, waardoor de isobaren dicht bij elkaar zullen zijn wat betekent dat het harder zal waaien met uitschieters tot lokaal 50 km per uur. We zullen verder tussen of na de buien kunnen genieten van de zon en lekkere temperaturen.

Gisteren is er lokaal meer dan 50 mm regen gevallen (53.8 mm op het Spaanse Water, Curaçao) tijdens de verschillende buien die over de eilanden zijn getrokken.

