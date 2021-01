Gezaghebber Edison Rijna tijdens zijn nieuwjaarsboodschap op 1 januari

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna denkt dat het jaar 2021 in het teken zal staan van het herstel van de Coronacrisis.

Tegelijkertijd denkt de burgervader ook dat het eiland moet werken aan een diversificatie van de economie. “Als we kijken naar de gevolgen van de Coronacrisis dan zien we dat het gevaarlijk is teveel eieren in één mandje te hebben”, aldus Rijna in zijn nieuwjaarsboodschap, waarbij hij doelde op de risico’s van teveel concentratie op toerisme alleen.

Rijna hoopt dan ook dat de crisis zal leiden tot een meer gediversificeerde economie. De gezaghebber ziet bijvoorbeeld kansen in de landbouw op het eiland. “Niet alleen levert dit banen op, maar het is ook goedkoper. Daarnaast kun je je voorstellen dat het gezonder is groenten te eten die zo van het land komen en niet eerste weken in een container onderweg zijn geweest naar het eiland”.

Jongeren en innovatie

De gezaghebber ziet ook veel in de innovatiekracht van jongeren. Zo gaf hij het voorbeeld van een scholier die overdag nog naar school gaat, maar in zijn vrije tijd een succesvol ondernemer is geworden door het ontwerp van een nieuwe sportschoen.

Ondanks alle ellende die de Covid-19 crisis met zich mee heeft gebracht ziet Rijna ook positieve elementen van de crisis, die hij graag zou willen behouden. “Zoals de solidariteit met de zwakkeren in de samenleving en het creatief nadeken over oplossingen. Als we weer terugkunnen haar het oude normaal, zou ik deze zaken graag meenemen”, aldus Rijna.

