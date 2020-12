7 Gedeeld

Het einde van het jaar staat traditiegetrouw in het teken van lijstjes maken en terugblikken op het afgelopen jaar. Bonaire.nu heeft een top 10 samengesteld van de meest gelezen artikelen van 2020. Dat het Coronavirus het nieuws heeft gedomineerd het afgelopen jaar, dat wisten we natuurlijk al. Slechts twee artikelen in de top tien zijn niet COVID-19 gerelateerd.



Kralendijk- Bonaire is vanaf morgen, 14 maart dicht voor vluchten vanuit Europa. De maatregel zal voorlopig gelden tot 30 maart, 2020. Ook cruiseschepen krijgen een aanmeerverbod opgelegd. In dat geval gaat het voorlopig om 30 dagen.

Kralendijk – TUI heeft zojuist in een brief bekend gemaakt dat het heeft moeten besluiten alle vluchten van en naar Nederland te annuleren. Dit is vanaf 23 maart van toepassing, tot die tijd vliegen ze conform regulier schema en gaat iedereen mee die gepland stond. Ook reizigers die eventueel eerder willen kunnen zich bij TUI Curaçao melden om als stanby op de lijst te komen

Kralendijk – Vanavond heeft gezaghebber Edison Rijna in een ingelaste persconferentie bekend gemaakt dat Bonaire vanaf maandag 21 september in lichte lockdown gaat.

Kralendijk – Op Bonaire International Airport heeft zich zaterdagavond 29 februari bij de afhandeling van de TUI-vlucht naar Amsterdam een incident voorgedaan.

Kralendijk – De maatregelen om naar Bonaire te komen worden verder versoepeld. Het luchtruim dat sinds medio maart gesloten was gaat weer in beperkte vorm open vanaf 1 juli 2020. Mensen kunnen onder voorwaarden weer naar Bonaire reizen. Er start donderdag 11 juni 2020 een proef met een vlucht vanuit Nederland.

Bonaire is beschadigd en op drift geraakt in de oceaan nadat het is getroffen door een hevige, spreekwoordelijke storm. Onze kleine boot heeft geen roer, geen motor en geen zeil. De coronacrisis (COVID-19) arriveerde binnen enkele maanden na ontdekking in Wuhan, China, aan onze kust. Er waren weinig besmettingen op Bonaire, maar de verwoesting als gevolg van de sluiting van het eiland was erg.

Kralendijk – De populaire strandtent Coco Beach heeft afgelopen weekend haar deuren gesloten. Volgens manager Bülent Karaca was het vanaf het begin duidelijk dat de locatie tijdelijk was. “Het in aanbouw zijnde Chogogo Resort is nu in een fase beland waar wij de veiligheid van onze bezoekers niet meer kunnen waarborgen.” Aldus Karaca.

Den Haag – Op verzoek van gezaghebber Edison Rijna heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten voor Bonaire een negatief reisadvies af te kondigen. Op de website nederlandwereldwijd.nl zal de code geel voor Bonaire nog vandaag in oranje worden veranderd. Dat betekent dat toeristen wordt afgeraden naar het eiland te reizen.

Kralendijk – Het luchtruim van Bonaire, Saba en Sint Eustatius blijft voor meer landen gesloten tot 1 juli 2020. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor vluchten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba.

Kralendijk – Na een dag vol speculaties en wilde geruchten is het hoge woord er eindelijk uit: Bonaire heeft definitief 2 gevallen van het Covid-19 virus.

