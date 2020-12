2 Gedeeld

Kralendijk – Van de achttien geteste mensen zijn er zeven positief gebleken. Er zijn 2 personen hersteld waardoor het totaal op 13 komt de laatste dag van het jaar. Het aantal in quarantaine is verhoogt met 18 en er zijn geen ziekenhuisopnamen.

De afdeling Publieke Gezondheid roept iedereen op om met het oog op de stijging van nieuwe lokale besmettingen 1,5 meter afstand te houden en extra op te letten.

Bonaire telde de afgelopen dagen zes nieuwe besmettingen onder de lokale bevolking. Van twee besmettingen is bekend dat de bron buiten Bonaire ligt. Van de andere vier besmettingen is de bron onbekend. Het betekent dat er op Bonaire besmettingen plaatsvinden die PG niet goed in beeld krijgt.

De afdeling houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende dagen oploopt. Gezaghebber Edison Rijna verklaarde eerder deze maand dat bij een stijging van het aantal besmettingen de maatregelen aangescherpt kunnen worden.

Publieke Gezondheid probeerde om alle mensen die contact hadden met de zes besmette personen in quarantaine te zetten. Dit was om te voorkomen dat zij het virus verder kunnen verspreiden. Maar dat is helaas niet helemaal gelukt.

Een paar besmette personen hadden soms veel contacten die niet achterhaald konden worden. Het gaat om contacten in grote groepen waar geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld op een feest of in de kerk. De besmette personen weten niet precies met wie ze contact hadden. Daarom kan Publieke Gezondheid niet met hen in contact komen.

,,De afgelopen maanden is het ons gelukt om COVID-19 goed onder controle te krijgen. We maken ons zorgen dat we nu minder controle hebben omdat er onbekende bronnen zijn. We doen heel hard ons best om besmettingen vroeg op te sporen en verspreiding van het coronavirus te voorkomen,’’ zo heeft dokter Marian Luinstra-Passchier van Publieke Gezondheid verklaard. ,,Daarom roepen we de lokale bevolking en de vakantiegangers op om met de jaarwisseling en de dagen erna extra goed op te letten. Houd 1,5 meter afstand en onthoud met wie u contact had.”

Luinstra-Passchier roept mensen ook op om meteen in actie te komen als ze klachten hebben die op COVID-19 kunnen wijzen. ,,Als u klachten heeft, wacht niet af hoe het afloopt. Bel 0800 0800 en laat u zo snel mogelijk testen. Blijf thuis totdat u weet of u wel of niet besmet bent. We staan ook met oud en nieuw klaar voor mensen met klachten.”

