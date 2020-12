The Bottom – Op Saba gaat per 1 januari het verbod op eenmalig plastic gebruik in. Gestart wordt met het verbod op plastic tasjes in de winkels.

Dit wordt gedaan om mensen te stimuleren herbruikbare tassen te gebruiken, maar ook om ondernemers te helpen kosten te besparen. Ook tasjes gemaakt van Bio plastic zijn verboden.

Het verbod op plastic voor eenmalig gebruik wordt gefaseerd ingevoerd, zodat bedrijven tijd hebben om alternatieven te introduceren. Per 1 mei 2021 gaat het verbod gelden voor andere plastic producten voor eenmalig gebruik, namelijk: bekers, borden, bestek, rietjes, roerstaafjes, wattenstaafjes, AGF-zakjes en confetti. Voedselcontainers van styrofoam is het laatste product dat wordt verboden op 1 oktober 2021.

Starter Kit

In januari zal aan elk huishouden een ‘starterspakket’ worden uitgedeeld met herbruikbare artikelen als alternatief voor plastic producten voor eenmalig gebruik. De kit bevat een boodschappentas van Body, Mind & Spirit (BMS) en andere herbruikbare items, zoals een zak voor verse producten, een geïsoleerde drinkfles en een bamboe rietje.