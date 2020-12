Lian – Één van de vrijwilligers van Kompañá nos Grandinan

Kralendijk – Begin november 2020 is Kompañá nos Grandinan van start gegaan, waarna gelijk diverse kranten, internetsites en radioprogramma’s aandacht aan het project besteedden.

Zij kregen veel positieve reacties op het initiatief en in die eerste maand meldden zich al meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers. Gemotiveerde mensen, van diverse leeftijden en achtergronden. Vrijwilligers die tijd en zin hebben om een oudere op Bonaire te bezoeken. Want dat is waar het project voor staat; tien ouderen die gezelschap nodig hebben te koppelen aan een maatje, een vaste vrijwilliger.

Ook werd er met diverse zorginstanties op Bonaire gesproken en via hen kwamen de eerste namen van ouderen. Ouderen die veel alleen zijn om welke reden dan ook. De eerste ouderen zijn inmiddels bezocht waardoor ze beetje bij beetje te weten komen wat voor de bewuste oudere belangrijk is.



Nu ruim een maand later zijn de eerste matches gemaakt en zijn er 5 ouderen gekoppeld aan een vrijwilliger/maatje. Met weer andere ouderen zijn ze in gesprek en zo gaan ze stapje voor stapje heel zorgvuldig verder.

Vrijwilliger in beeld

Lian woont al 15 jaar op Bonaire en wil naast haar drukke baan en haar gezin toch nog graag tijd maken voor een wekelijkse afspraak met een oudere. Lian haar familie woont grotendeels in Nederland en ook haar ouders. Zij wil dan ook nu graag iets voor een oudere op Bonaire betekenen. Lian spreekt ook Papiamentu en heeft een eerste bezoekje aan een oudere al gehad.

Lees ook: