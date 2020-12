30 Gedeeld

Kralendijk – Door de coronacrisis hebben sommige mensen het heel moeilijk in de wijk Nikiboko op Bonaire. Het Wijkplatform Nikiboko wil deze mensen graag extra helpen in december. Daarom maken ze pakketten en brengen die rond in de wijk. Voorzitter van het project Marionela Josephia (50, Bonaire) vertelt erover.

Corona op Bonaire

Toen er op Bonaire veel besmettingen met corona waren, zag Marionela hoe bang mensen waren. Ze vertelt: “De coronacrisis heeft mensen heel hard geraakt. Veel mensen verloren hun baan. Je merkte de angst bij de mensen. Ook hier ging op een gegeven moment alles dicht. Dat was heel erg schrikken. Gelukkig is er nu veel meer mogelijk. We dragen mondkapjes en moeten ons inschrijven als we ergens gaan eten. Sommigen mensen hebben het heel moeilijk. Die willen we graag een beetje extra helpen deze december.”



75 pakketten

Om die mensen te helpen, bedacht het Wijkplatform Nikiboko een idee. Ze maken 75 pakketten en brengen die rond in de wijk. Dit doen ze samen met het project Integrale Wijk Ontwikkeling (IWO) vanuit het bestuur van Bonaire. Marionela: “We maken pakketten voor de mensen die met pensioen zijn. Maar ook voor de mensen die niet zo veel geld hebben. En de mensen die hun baan zijn verloren. De kinderen in deze gezinnen krijgen ook pakketjes en cadeaus. Ook zij hebben een moeilijk jaar gehad.”



Verrassing

“Voor de volwassenen maken we pakketten voor de kerst, bijvoorbeeld met versiering. Maar ook met eten zoals ham, koekjes en drinken”, vertelt Marionela. “De kinderen krijgen verschillende cadeautjes. We vinden het belangrijk dat ze er iets van kunnen leren. Geen auto’s of poppen, maar bijvoorbeeld een boekje om te lezen. Het zal een verrassing zijn voor de buurtbewoners. Wij denken dat ze het heel fijn vinden dat we dit als wijkplatform doen.”

Fijne kerst voor iedereen

Met 6 vrijwilligers gaat Marionela de straat op om te horen welke bewoners wat extra aandacht nodig hebben. Marionela: “Er wonen niet zoveel mensen op Bonaire, maar iedereen heeft elkaar nodig. We kijken naar elkaar om. Dat is altijd belangrijk in de kersttijd. En dit jaar is dat nog belangrijker. Met de pakketten hopen we dat niemand zich alleen hoeft te voelen met de kerst. Laten we 2020 achter ons laten en 2021 beginnen met een frisse start!”

