The Cadushy Distillery is de enige distilleerderij op Bonaire. Het bezoekerscentrum, de Cadushy Experience, is uitgegroeid tot één van de populairste toeristische trekpleisters van Bonaire. De producten “Cadushy of Bonaire Liqueur” en “Rom Rincón” zijn niet meer weg te denken uit de lokale winkels, bars en restaurants.

Voor de Cadushy Experience zijn wij op zoek naar een:

EXPERIENCE MANAGER

Wat ga je doen? Je belangrijkste taak is het leiding geven aan het team en het in goede banen leiden van de dagelijkse werkzaamheden van de Cadushy Experience. Je zorgt ervoor, dat onze producten met enthousiasme worden gepresenteerd en dat onze gasten de unieke Cadushy Experience beleven. Hierbij ondersteun je de teamleden en communiceer je effectief met het management. Je houdt daarbij de algemene visie en team doelstellingen en klanttevredenheid in het oog.

Jij bent gepassioneerd als het gaat om het realiseren van de ultieme “customer experience”. Je bent een natuurlijk leider en weet je mensen te motiveren. Je neemt het initiatief en je gebruikt je creativiteit bij het oplossen van problemen. Je behoud het overzicht en onderneemt tijdig actie waar dit nodig is voor een soepel lopende bedrijfsvoering.

Je bent communicatief sterk in het Engels, Nederlands en bij voorkeur Duits. Je bent flexibel inzetbaar, je wilt én je kunt doordeweeks en in het weekend werken. Verder is affiniteit en interesse in onze branche uiteraard een pre.

Jij krijgt een dynamische functie voor langere tijd binnen een leuk en groeiend bedrijf, een informele werksfeer, mogelijkheid om je verder te ontwikkelen, uitdagend werk en een superleuk team.

Uren per week: 40 uur

Startsalaris (indicatie): $ 1.400 – $ 1.800 bruto per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring)

Gewenste startdatum: in overleg

Locatie: Rincón, Bonaire

Geïnteresseerd? Dan nodigen we je van harte uit om direct te solliciteren! Stuur je motivatie en CV (voorzien van een recente pasfoto) naar [email protected] en je ontvangt binnen enkele dagen een bevestigingsmail.

Ons doel is om je binnen een week na ontvangst van jouw sollicitatie te laten weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Een tweede gesprek (en eventueel een assessment) maakt deel uit van de procedure.

Lees hier meer informatie over www.cadushy.com

