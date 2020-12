33 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn tijdens de kerstdagen 2 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Gisteren zijn er 791 mensen getest, waarvan 23 ingezetenen van het eiland. Er zijn 18 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Het gaat om 12 ingezetenen en in 6 gevallen om toeristen. De lokale besmettingsgraad op Aruba komt daarmee op 52%.

Op dit moment liggen er 6 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care. Daarnaast zijn er 16 mensen hersteld.

Aruba heeft nu 164 actieve coronabesmettingen.

Curaçao

Op Curaçao is tijdens Kerst veel minder getest dan in een normale week. Reden is een beperkt aantal laboranten en minder mensen die kwamen testen.

In totaal werden er 141 testen uitgevoerd, waarvan zes een positieve uitslag hadden. Een testratio van gemiddeld 4,2 procent.

De verwachting is dat dit vandaag weer toe zal nemen, omdat meer mensen met klachten zich melden.

Twee patiënten op de Intensive Care zijn met Kerst overleden. Daar liggen nog vijf patiënten. Zes patiënten liggen op de speciale Covid-afdeling.

Het aantal actieve cases op Curaçao is 1601.

