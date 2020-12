1 Delen

Het Caribisch gebied zit voor een tijdje zonder stationsschip de Zr.Ms. Groningen. Het patrouilleschip heeft een technisch mankement en vaart terug naar Nederland voor reparatie.

Er zijn problemen met een defect aan de stuurboord as. De reparatie daarvan is ingewikkeld en kan het beste in Nederland worden uitgevoerd.

De Koninklijke Marine heeft geen vervangend schip op dit moment beschikbaar, daarom neemt de Kustwacht de taken van de Groningen voorlopig over.