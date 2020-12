4 Gedeeld

Per 15 januari 2021 is er een visumplicht voor personen met de Venezolaanse nationaliteit van kracht. Dit wil zeggen dat Venezolaanse paspoorthouders in Venezuela bij de externe dienstverlener VFS Global in Caracas, een Caribisch visum dienen aan te vragen om naar de Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Bonaire, af te reizen.

Venezolaanse paspoorthouders die zich buiten Venezuela bevinden, kunnen afhankelijk van hun locatie, een visumaanvraag bij een Koninkrijksambassade of bij een vestiging van VSF Global doen.

In verband met de COVID-19 pandemie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor de opening en bereikbaarheid van Koninkrijksambassades en -consulaten wereldwijd.

De kosten voor een visum bedragen €80. Reizigers dienen rekening mee houden dat VFS Global een bedrag in rekening kan brengen voor haar dienstverlening.