Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

Kralendijk – “Nu restaurants, hotels, etc. zijn gesloten, komen die mensen allemaal bij ons,” vertelt Edward Sedney, coördinator bij voedselbank Adra Food Pantry. “Wij proberen ze te helpen, zodat zij toch met de feestdagen wat hebben.”

Mariana is moeder van twee kinderen en krijgt sinds kort hulp van Adra. Ze is blij dat haar oudste inmiddels uit huis is. “Ik had nu niet voor nog een persoon kunnen zorgen.” Mariana geeft toe dat de pakketten slechts een beetje helpen. “Dingen zoals vlees, moet ik nog zelf kopen.”

Edward Sedney erkent dat een pakket niet een hele maand meegaat. “Daarvoor zouden we wekelijks zo’n pakket moeten uitgeven. Dat kan nu niet.” Adra krijgt maar subsidie voor 160 pakketten, maar door goedkope inkoop kunnen ze het verdelen onder meer mensen. Met behulp van sponsors hopen ze een tweede pakket voor grotere gezinnen uit te kunnen delen.

Wachttijd en noodpakket

Diana Lotero is blij met de hulp, maar vindt wel dat ze er lang op moest wachten. “Vroeger werd ik als eerst gebeld, maar nu niet meer.”

Edward Sedney legt uit dat hij niet weet hoelang mensen moeten wachten. “Wij geven alleen de pakjes en sturen mensen door naar het Openbaar Lichaam waar het verder wordt geregeld.” Je plek op de lijst kan er wel mee te maken hebben. “Of je bijvoorbeeld een partner hebt die kostwinner is, boven het minimumloon verdient, dat soort dingen.”

Mensen die op korte termijn hulp nodig hebben, kunnen een noodpakket ophalen. “Daar hebben we er elke maand 20 van. Vandaag zijn daar ook veel van opgehaald,” vertelt Sedney.



Burgerinitiatief: weekmaaltijd ook tijdens kerst

Aan het begin van de coronacrisis ontstond een initiatief van een groep vrienden om wekelijks een maaltijd te verzorgen voor mensen in de onderstand. Ze begonnen met 25 gezinnen, maar voorzien nu inmiddels 50 van een gratis maaltijd. “Keihard nodig, de onderstand is veel te weinig om van te leven.” vertelt Irma Trumpie-Luijten. Hun hulp houdt ook niet altijd op bij een maaltijd. “Doordat we bij de mensen thuis komen en ze een vaste bezorger hebben, durven ze ook sneller aan te geven als ze ergens anders mee zitten.”

Geen weekpakketten voor kinderen in de kerstvakantie

Stichting Voedsel op School bracht weekpakketten bij kinderen thuis toen de scholen door corona lange tijd dicht waren, maar gaan dit niet doen tijdens de kerstvakantie. “Dat deden we eigenlijk nooit”, vertelt coördinator Elizé Martis Craane. “Daar is ook geen subsidie voor.” Craane heeft niet het idee dat de situatie momenteel alarmerend is. “Van buitenaf hoor ik verschillende verhalen, maar de scholen geven het altijd door als er iets veranderd.”

Hoewel het volgens Irma Trumpie-Luijten noodzakelijk is dat de onderstand omhoog gaat, kunnen bewoners zelf ook de krachten bundelen. “Het zou mooi zijn als alle organisaties die nu iets doen voor deze mensen samen om de tafel gaan, zodat er structureel iets veranderd.”

Diana Lotero denkt dat er daardoor ook minder ongelijkheid zou zijn. “Nu geeft de ene organisatie iets anders dan de andere organisatie.”

