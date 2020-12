9 Gedeeld

Gezaghebber Rijna moet uitsluitsel geven over het al dan niet vereist zijn van de PCR test voor reizen naar Nederland.

Kralendijk- Er is grote verwarring ontstaan over de verplichting tot het ondergaan van een PCR test voor reizen vanaf de eilanden naar Nederland.

Oorzaak van de verwarring is een door de Rijksoverheid uitgestuurd persbericht, waarin wordt aangegeven dat vanaf 29 december iedereen op een inernationale vlucht een negatieve PCR-uitslag moet overleggen voor het instappen.

Letterlijk luidt de tekst van het persbericht: “Met ingang van 29 december 2020, 00.01 uur geldt voor alle passagiers, dus ook Nederlanders, de extra verplichting dat zij een recente negatieve PCR-testverklaring moeten hebben om op een vliegtuig naar Nederland te kunnen stappen. Bij terugkomst in Nederland geldt het dringende advies voor een thuisquarantiane van 10 dagen; de test voor boarding vervangt deze quarantaine niet. Het kabinet heeft daar vandaag toe besloten”. Het persbericht werd om 4 uur Antilliaanse tijd en dus 9 uur s’a vonds in Nederland ontvangen.

Overheid Bonaire

Door Bonaire.nu is op woensdagmiddag aan gezaghebber Edison Rijna de vraag voorgelegd of de vereiste van het ondergaan van een PCR test ook voor Bonaire zou gelden. Op deze vraag kwam geen eenduidig antwoord.

Wel stelde Bonaire International Airport (BIA) in een discussie op Facebook -onder meer naar aanleiding van de berichgeving op Bonaire.nu- dat de verplichting tot de test mogelijk toch niet voor Bonaire zou gelden. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zou werken aan een persbericht, doch deze was om 10 uur in de avond lokale tijd nog niet ontvangen.

Onofficieel wordt vernomen dat de verplichting wel geldt voor vertrek vanaf Curaçao, maar niet vanaf de overige 5 eilanden.

NOS

Ook de NOS maakt melding van de vereiste van de PCR test. “Vanaf 29 december moet iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland vliegt vanuit een zogenoemd hoog risicogebied (code oranje of rood) verplicht een negatieve coronatest kunnen overleggen. Dat geldt ook voor Nederlanders, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel is de gehele wereld aangemerkt door het kabinet als hoog risicogebied, waardoor de eis geldt voor alle vliegreizen”, aldus de NOS op haar website.

RIVM

Het OLB stuurde op woensdagavond wel een persbericht uit dat nog aan het RIVM om duidelijkheid was gevraagd als het gaat om nieuwe regels voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk.

“De afdeling Publieke Gezondheid monitort actief reizigers uit Engeland en volgt het nieuws over het gewijzigde virus op de voet. Samen met het RIVM volgen we het nieuws over het gewijzigde virus. Voor ons is dat heel belangrijk. We willen weten wat de kansen zijn dat het nieuwe virus op het eiland opduikt. Als dat zo is, dan moeten we mogelijk maatregelen nemen. Maar zover zijn we nog niet”, aldus het OLB. De uitgegeven verklaring gaat echter niet in om de persverklaring van de Rijksoverheid als het gaat om de al dan niet verplichte PCR-test.

Lees ook: