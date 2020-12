18 Gedeeld

Kralendijk- Volgens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), geldt de verplichting van een negatieve PCR-test toch niet bij vertrek uit Bonaire.

“Reizigers die vanaf Bonaire naar Nederland reizen hoeven voor vertrek geen PCR-test te doen, ze hoeven bij aankomst ook niet in quarantaine”, aldus GGD arts dr. Luinstra-Passchier in een bericht naar de lokale pers op woensdagavond.

De verwarring over de noodzaak tot een PCR-test ontstond door een persbericht van de Rijksoverheid op woensdagavond Nederlandse tijd. “Met ingang van 29 december 2020, 00.01 uur geldt voor alle passagiers, dus ook Nederlanders, de extra verplichting dat zij een recente negatieve PCR-testverklaring moeten hebben om op een vliegtuig naar Nederland te kunnen stappen. Bij terugkomst in Nederland geldt het dringende advies voor een thuisquarantiane van 10 dagen; de test voor boarding vervangt deze quarantaine niet. Het kabinet heeft daar vandaag toe besloten”.

Op de vraag van onder meer Bonaire.nu aan gezaghebber Rijna kwam geen onmiddellijk antwoord. Wel liet Bonaire International Airport (BIA) in de loop van de avond weten dat de eis van de negatieve PCR test, mogelijk toch niet zou gelden voor reizigers die vanaf Bonaire vertrekken. De luchthaven hield echter wel een slag om de arm en verwees ook naar uitsluitsel dat door Gezaghebber Edison Rijna zou moeten worden gegeven.

De maatregel van de Nederlandse overheid is genomen omdat het ministerie zich zorgen maakt om de gewijzigde virussen die in Engeland en in Zuid-Afrika zijn opgedoken. “Het gewijzigde virus kan ook in andere landen voorkomen. De maatregel van VWS geldt voor alle hoog risico landen. Bonaire is geen hoog risicoland. Reizigers die vanuit Bonaire naar Nederland gaan hoeven zich geen zorgen te maken dat ze een PCR test moeten doen en ook in quarantaine moeten.” zegt Luinstra-Passchier.

Zoals Bonaire.nu eerder berichtte bestaat er erg veel onduidelijkheid over de nieuwe regels. Ook van veel berichten online is niet duidelijk van wanneer zij dateren en/of nog geldig zijn. Daarnaast is nog onduidelijk of de nieuwe eis wel geldt voor reizen vanaf Curaçao, doch daar lijkt het tot zover wel op.

Ook de NOS interpreteerde volgens een bericht op haar website en in haar journaal woensdagavond, dat de eis tot het overleggen van negatief PCR testresultaat zou gelden voor alle bestemmingen, omdat nu de hele wereld tot hoog risico-gebied zou zijn verklaard.

Overigens is het nog steeds wel vereist een negatieve PCR test te overleggen bij vertrek naar Bonaire toe.

