Overhandiging cheque door Lily-Ann Domacasse van de MCB aan Darly Janga en Paul Ruijs van de stichting Lezen en Schrijven Bonaire.

Kralendijk – De Mediabus heeft een donatie ontvangen van de MCB Bank. De bank steunt de stichting om kinderen op Bonaire te stimuleren boeken te lezen en zo hun ontwikkeling te versterken en ze een goede basis te geven voor verdere educatie.

De Mediabus rijdt iedere dag naar de scholen en de opvang in de verschillende buurten in Kralendijk en Rincon. Alle kinderen krijgen de kans boeken en tijdschriften uit te zoeken en om deze mee naar huis te nemen om te lezen. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis.

In december stond de Mediabus op zaterdagochtend op de parkeerplaats bij VanderTweel en hebben medewerkers van de bank samen met stichting Kinderhulp honderden kinderboeken uitgedeeld aan de kinderen van Bonaire.

