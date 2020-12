14 Gedeeld

Kralendijk – Het onderzoek van schildpadden in het LAC gebied voor dit jaar is voltooid.

Sea Turtle Conservation Bonaire en alle vrijwilligers sloten het seizoen af ​​met 40 vangsten in een week, waaronder een karetschildpad en 39 jonge en minder volwassen groene schildpadden.

Het was een zeer geslaagde week. Er werden negen eerder gevangen schildpadden aangetroffen, waaronder een schildpad die in zes maanden tijd 6 kg was aangekomen.

Het volgende onderzoek begint in juni. In het nieuwe jaar begint Sea Turtle Conservation met het tellen aan de westkust en rond Klein Bonaire.

Als je op Bonaire bent en je wilt deelnemen aan deze snorkel onderzoeken, stuur dan een e-mail naar [email protected].

