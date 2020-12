63 Gedeeld

Kralendijk – Over het weekend zijn er geen nieuwe positieve gevallen van Covid-19 bijgekomen. In het weekend zijn in totaal 23 personen getest en hebben een negatief resultaat gekregen.

Het aantal personen in quarantaine is verder gedaald van 45 naar 21. Er zijn per vandaag 2 actieve gevallen van covid-19 op Bonaire.

