Xena is hard op zoek naar een gouden mand, dit schrijft haar fostergezin over haar waar ze momenteel zit:



Xena is een lief teefje van ongeveer 2 jaar.

Ze woont nu meer dan 2 maanden bij ons en is van een bang hondje uitgegroeid tot een fantastisch lief, leuk en blij maatje voor het leven.



In de eerste instantie was ze alleen beschikbaar voor adoptie op Bonaire.

Echter gaan de adopties hier erg traag. We hebben nu dus veel getraind en het binnen in huis zijn gaat nu super, ze wil ook echt regelmatig lekker binnen liggen uit zichzelf . Ze is helemaal gek op rennen door het gras.. dus ze kan haar lol niet op als ze een gouden mandje in NL kan vinden.



Xena’s hobby’s zijn: rondjes rennen en samen spelen, door het hoge gras hupsen, spelen met haar hondenvriendjes, wandelen (hiken kan ze ook heel goed, ze is heel behendig), kusjes geven met haar neusje en lekker op botjes kauwen. Ook autorijden vindt ze leuk. Geaaid worden vindt ze erg fijn en tijdens het uitlaten is ze nieuwsgierig naar andere mensen en nieuwe honden vriendjes.



Voor Xena zoeken we een gouden mandje waar ze ruimte en rust krijgt.

Het is voor Xena geen probleem om alleen thuis te zijn, ze vind die rust fijn op een dag.



Xena is op training geweest en heeft haar diploma gehaald. Ze kan netjes naast lopen, zitten, liggen, komen en “nee” op commando. Xena is ook zindelijk. Wie heeft er een gouden mandje voor dit lieve, mooie meisje ?