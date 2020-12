27 Gedeeld

Pure36 is de tweede fase van Bona Bista Island Estate en bestaat uit 36 moderne, minimalistische luxe smart woningen. Met het concept van deze woningen verleggen we bij Pure36 de grenzen naar een nieuwe stijl van wonen en leven.

Met deze woningen laten we nieuwe vormen van wonen zien die dienen als voorbeeld om deze manier van leven te promoten en zodoende bij te dragen aan de veranderingen die nodig zijn om duurzamer en verantwoordelijker om te gaan met onze grondstoffen.

We noemen het concept: L.I.F.E = Living Intelligently with Food & Energy

Deze 36 woningen zijn de meest innovatieve en duurzame woningen die tot nu toe gebouwd zijn op Bonaire. Deze manier van wonen en leven brengt de natuur en nieuwe technologie samen in harmonie, zodat we de grenzen kunnen gaan verleggen in de woon- en levenswijze van de mensen.

Door onze levensstijl aan te passen, en op een verantwoorde manier onze woningen en levensstijl te integreren, dragen we op een positieve manier bij aan de veranderingen die onze planeet zo dringend nodig heeft.

Het is essentieel dat wij als mensen afdoen van het oude en kortzichtige model van exploitatie voor eigen gewin, waarbij grondstoffen en duurzame energie vaak verspilt worden, waarbij we deze schadevolle activiteiten op de kosten van de planeet en de komende generaties afschuiven.

Het is tijd dat we volgens nieuwe modellen van duurzaamheid verantwoordelijk gaan leven, volgens modellen van regeneratieve overvloed.

Door het samenbrengen van duurzame mogelijkheden binnen het concept van Pure36, trachten we bij te dragen aan de positieve impact op de planeet en een voorbeeld te zijn, om anderen te motiveren in dergelijke duurzame levensstijl.

