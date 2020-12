3 Gedeeld

Wil jij jouw klanten, medewerkers of de inwoners van de ABC eilanden een kerstboodschap geven? Plaats dan jouw kerstposter op onze websites.

Plaats je kerstwensen op Bonaire.nu en / of op onze andere websites. Bereik een grote groep lezers met jouw kerstboodschap. Het plaatsen kost $35,- per website, we plaatsen jouw boodschap tussen het dagelijkse nieuws en op de Facebookpagina behorende bij de website van jou keuze. Wil je jouw kerstgroet groots verspreiden op onze 5 websites dan betaal je maar voor 4 plaatsingen. Onze 5 websites zijn: Bonaire.nu, BES-Reporter.com, Curacao.nu, Aruba.nu en Koninkrijk.nu

E-mail jouw kerstposter naar: [email protected]

Heb je nog vragen of wil je meer weten over onze lezersaantallen? Bel dan met Sander: +599 787 0245

Lees ook: