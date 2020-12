11 Gedeeld

Zondag gaat op Bonaire het Gazen Huis van start. Op ludieke wijze en binnen de covid regels gaat het smoothy bedrijf Smooth Operators samen met radio-omroep MegahitFM en vrienden geld inzamelen voor de Stichting voedselbank Bonaire en Kiwanis Bonaire.

De actie start om 10.00 uur met een zes uur durende live uitzending op Mega-Hit FM vanuit het Gazen Huis dat staat aan de Kaya Gilberto F Croes. Omdat live muziek vanwege Covid19 niet mogelijk is zal er in de studio muziek worden gemaakt zodat mensen vanuit de auto, op het strand of thuis kunnen luisteren naar live muziek op veilige afstand.

Op locatie worden er kokosnoten verkocht en er worden poffertjes gebakken. Ook is er een online veiling met artikelen die zijn gedoneerd door bedrijven en particulieren.

Organisator Bas van der Hee: “Wij gaan niet 24/7 in het huis zitten omdat we vanaf 0.00 dicht moeten. De openingstijden tijdens de actie zijn van 10.00 uur tot 0.00 uur. De poffertjes en de kokosnoten worden gemaakt bij Smooth Operators.”

Het gaat om een drive in concept om een menigte te voorkomen. De live uitzending vind plaats vanaf locatie (Smooth Operators) maar is te volgen op de radio. De band, Overdrive, gaat verzoeknummers spelen vanuit de studio. Dit wordt live uitgezonden op Mega Hit FM.

Iedereen kan geld doneren via de bank of in de collecte bus komen stoppen.

Geld doneren: Stichting Voedselbank Bonaire, Banco Di Caribe 32799701 Swiftcode/BIC BDCCBQBN, O.V.V. GAZEN HUIS 2020

https://www.facebook.com/groups/3410453425742395