Kralendijk – Door het oranje reisadvies komen er deze winter minder Nederlandse toeristen naar Bonaire, maar mogelijk kunnen Canadese vakantiegangers dat een beetje compenseren.

Tourism Corporation Bonaire, samen met het Openbaar Lichaam Bonaire en de Bonaire International Airport, hebben vandaag aangekondigd dat het eiland WestJet Airlines zal verwelkomen met de eerste geplande inaugurele vlucht vanuit Toronto (YYZ), Canada, naar Flamingo International Airport (BON) op 6 februari 2021.

De nationale Canadese luchtvaartmaatschappij zal non-stop een wekelijkse seizoen dienst uitvoeren tussen de twee bestemmingen met de Boeing 737-vliegtuigen van WestJet. Tijdens deze periode zullen er in totaal 10 directe vluchten uitgevoerd worden vanuit Toronto, Canada en elke vlucht zal een capaciteit van 174 passagiers hebben. De overeenkomst met WestJet is geen charter, dit betekent dat er ook vanuit Bonaire direct naar Toronto gereisd kan worden.

De lancering van de nieuwe dienst is het resultaat van lopende onderhandelingen die begin 2020 begonnen. De TCB, OLB en BIA hebben gewerkt om deze belangrijke vervoerder naar het eiland te brengen op basis van de groeiende vraag op de Canadese markt en kwamen overeen om de marketing activiteiten te leiden en te coördineren ten behoeve van de nieuwe lijndienst, die naar verwachting het toerisme en de horeca op het eiland zal stimuleren.

Op grond van een cijferanalyse van het strategisch toerismeplan, kan geconcludeerd worden dat als alle vluchten vol aankomen, dit aan onze economie zal bijdragen met ongeveer USD 5 miljoen. In het geval dat de vliegtuigen voor slechts 50% gevuld zijn, zal dit onze economie met USD 2,5 miljoen dollar stimuleren. Dit betekent dat wat in de garantie afgesproken is, bescheiden blijft vergeleken met de economische activiteiten die de vluchtovereenkomst met WestJet met zich meebrengt voor Bonaire.

Over WestJet

Sinds het begin van de pandemie heeft de WestJet Group of Companies een gelaagd raamwerk van veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat Canadezen veilig en verantwoord kunnen blijven reizen via het Safety Above All hygiëneprogramma van de luchtvaartmaatschappij. Gedurende deze tijd heeft WestJet zijn status behouden als een van de top-10 on-time airlines in Noord-Amerika, zoals genoemd door Cirium.

