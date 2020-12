Kralendijk – Door het oranje reisadvies komen er deze winter minder Nederlandse toeristen naar Bonaire, maar mogelijk kunnen Canadese vakantiegangers dat een beetje compenseren.

WestJet start in februari namelijk rechtstreekse vluchten tussen Toronto en Bonaire, meldt parntersite Luchtvaartnieuws.nl

De Canadese luchtvaartmaatschappij vliegt van 6 februari tot 10 april elke zaterdag van Toronto naar het Antilliaanse eiland, en elke zondag in omgekeerde richting. Op de route wordt een Boeing 737 ingezet met plaats voor 134 passagiers en biedt Economy en Premium Economy aan boord. Die doet er zo’n vijf uur over.

Momenteel geldt er op Bonaire nog een verbod op vluchten uit Canada (en andere landen), maar dat wordt naar verwachting op 15 januari opgeheven, zo maakte minister Cora van Nieuwenhuizen eerder deze week bekend. Het doorgaan van de vluchten is onder voorbehoud daarvan.

Winter

“Bonaire is gevuld met veilige activiteiten voor diegenen die er deze winter op uit willen, en we kijken ernaar uit om gasten in contact te brengen met de unieke en onvergetelijke gastvrijheid van het eiland”, zegt commercieel directeur Arved von zur Muehlen van WestJet.

WestJet zet een 737-700 in, met plaats voor 134 passagiers. Een retourtje kost CAD 575,- ( +/- USD 450,-) kosten inclusief de belastingen.

