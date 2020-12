Wilt u graag een verschil maken? Is het omgaan met mensen uw talent? Is het lesgeven uw passie? Beheerst u het Papiamento vloeiend in woord en geschrift? Solliciteer dan nu!

Docent Alfabetisering

(32 uur werktijden dag- en avonduren, flexibel)

Fundashon FORMA is een stichting voor volwassen educatie. FORMA bestaat uit vier afdelingen. Voor de afdeling Alfabetisering is FORMA op zoek naar een flexibel inzetbare docent.

De afdeling Alfabetisering draagt zorg voor het leren lezen en schrijven van analfabeten en laaggeletterden op het eiland Bonaire. FORMA ondersteunt ook bij het invullen van papieren en organiseert voorlichtingsavonden voor de doelgroep over actuele onderwerpen. De afdeling verstrekt informatie en advies aan bedrijven en organisaties ten aanzien van communicatie met analfabeten en laaggeletterden. Als docent voor deze afdeling staat u in nauw contact met de cursisten, speelt u een actieve rol in wervingsactiviteiten, verzorgt u lessen, organiseert u inloopavonden en voorlichtingsactiviteiten en ontwikkeld materiaal.

Taken:

Lesgeven aan laaggeletterden

Het actief uitvoeren van wervingsactiviteiten

Het houden van intake gesprekken

Het afnemen en analyseren van instaptoetsen

Het voorbereiden en uitvoeren van lessen en activiteiten opgesteld aan de hand van van tevoren vastgestelde leerdoelen.

Het ontwikkelen van materiaal en lesopdrachten

Het organiseren van workshops voor laaggeletterden

Inspelen op de behoefte van de cursisten

Het houden van periodieke individuele evaluaties

Het voeren van voortgangsgesprekken

Het rapporteren van gesprekken en voortgang

Het organiseren van inloop- en voorlichtingsavonden voor de doelgroep

Het deelnemen aan leerling besprekingen en teamoverleg

Functievereisten:

U bent in het bezit van een afgeronde Bachelor lerarenopleiding Papiamento of HBO-pedagogiek met cursussen Papiamento of LOFO;

U hebt kennis van en affiniteit met de doelgroep laaggeletterde (jong) volwassenen;

U bent dienstverlenend en klantgericht;

U bent bereid flexibele werkuren te werken, zowel dag-, avonddiensten en weekeinden;

U bent in het bezit van eigen vervoer.

Uw sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u uiterlijk 11 januari 2021 richten aan Fundashon FORMA. T.a.v. mevr. Charmaine Alberto, HR-manager, Kaya Grandi # 24, Bonaire. E-mail: char[email protected].

Mocht u vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Coördinator Alfabetisering mevr. Marie Craane tel: +599 717-6949.

