De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de productie en distributie van elektriciteit op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zoals die gelden vanaf 1 januari 2021. Voor Bonaire en Sint Eustatius heeft de ACM ook de tarieven voor drinkwater vastgesteld.

De ACM stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Deze bedrijven stellen uiteindelijk de tarieven vast die ze aan hun afnemers in rekening brengen in 2021, rekening houdend met de bovengrenzen die de ACM heeft vastgesteld.

Het Kabinet heeft eerder aangekondigd dat voor alle huishoudens en bedrijven het tijdelijke nultarief voor het hebben van een elektriciteits- of drinkwateraansluiting wordt verlengd tot eind 2021.

Deze maatregel geldt niet voor het variabele tarief voor het verbruik (kWh- en m3-tarief). Het algemene beeld is dat op alle eilanden de maxima voor deze tarieven per 1 januari 2021 stijgen, vooral vanwege de gestegen kosten van brandstof om elektriciteit en drinkwater te produceren.

Bonaire

Voor Bonaire stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,23 USD/kWh naar ongeveer 0,26 USD/kWh. De bovengrens voor het pagabon-tarief (prepaid) stijgt van ongeveer 0,44 USD/kWh naar ongeveer 0,46 USD/kWh. Deze stijgingen hebben vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 6 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater stijgt van ongeveer 3,77 USD/m3 naar ongeveer 3,81 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 0,5 USD per maand op de rekening.

Saba

Voor Saba stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,22 USD/kWh naar ongeveer 0,29 USD/kWh. Dit heeft vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 16 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Sint Eustatius

Voor Sint Eustatius stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,25 USD/kWh naar ongeveer 0,27 USD/kWh. Deze stijging heeft vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 6 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater stijgt van ongeveer 6,63 USD/m3 naar ongeveer 6,73 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 1 USD per maand op de rekening.

