Kralendijk – Op 18 januari gaan de deuren open van het jobcentrum ‘Plenchi di Trabou.’ Binnen het Plenchi di Trabou verenigen het openbaar lichaam en het Rijk de krachten voor een maximale kans op werk voor inwoners van Bonaire.

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan het versterken van de arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland. Er werd een ‘twinning’ opgezet tussen Bonaire en de gemeente Leiden en er is volop geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers.

Arbeidsbemiddeling is een taak van het OLB en de verlening van onderstand en werkvergunningen is een taak van de RCN-unit SZW. Door een nauwere samenwerking kan de dienstverlening aan werkzoekers en werkgevers verbeteren en hoeft men niet langer verschillende loketten te bezoeken.

Het jobcentrum wordt gehuisvest aan de Kaya L. D. Gerharts, in het voormalige gebouw van de Girobank. De eerste weken van januari staan in het teken van het voorbereiden van de nieuwe dienstverlening. Op 18 januari gaan de deuren open voor publiek. Een feestelijke openingsceremonie zal volgen in februari.

Susan Willems staat sinds februari 2020 aan het roer van Plenchi di Trabou. De teamleider werkt al meer dan 20 jaar binnen het sociaal domein. De arbeidsmarkt is vanwege de coronacrisis behoorlijk veranderd sinds zij aan haar functie begon.

Juist in de huidige situatie ziet Willems een belangrijke rol weggelegd voor het jobcentrum. “Een sterke band tussen het bedrijfsleven, werkzoekenden en de overheid zal de samenleving ten goede komen.”

