Vrijdag 18 december: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal gemiddeld rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-noordoosten en zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 21 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Zowel vandaag als tijdens het weekend wordt het weerbeeld wat onstuimiger. Er zullen van tijd tot tijd wolkenvelden trekken over de eilanden en die kunnen leiden tot lokaal een bui of twee of zelfs misschien een aantal buien.

De maximum vandaag en in het weekend zal rond de 30 graden zijn, in de nacht wordt het minimaal rond de 25 graden, lokaal lager en de wind zal matig tot krachtig zijn met soms harde windvlagen uit het oosten-noordoosten. We zullen verder tussen of na de buien kunnen genieten van de zon en lekkere temperaturen.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

