Bona Bista Island Resort BV is een familiebedrijf met tientallen jaren ervaring in projectontwikkeling op de Antilliaanse eilanden. Sinds het begin van de jaren tachtig zijn de ontwikkelaars van Bona Bista Island Estate actief met het ontwikkelen van grond op de Antillen.

In 2007 is de eerste fase van start gegaan van Bona Bista Island Estate op Bonaire. Een prachtig verkavelingsproject bestaande uit 250 kavels, gelegen op een licht heuvelgebied aan de rand van Seru Largu op nog geen 5 minuten van het strand en Kralendijk!





Fase 1, bestaande uit 84 kavels, is inmiddels volledig uitverkocht en is er een buitengewone mooie rustige woonwijk ontstaan, waar velen verschillende nationaliteiten hun huis hebben laten bouwen.

Fase 2 is inmiddels in volle gang, hieronder lees je meer over dit bijzondere duurzame project.

Pure36 – de meest innovatieve en duurzame woningen

In 2019 zijn Roald en Mireille Boom begonnen aan de volgende fase van Bona Bista, Pure36. Deze “Luxury Smart Homes” zijn de meest innovatieve en duurzame woningen die ooit gebouwd zijn op Bonaire! Dit project maakt het mogelijk dat de koper van deze luxury smart homes een van de ontwerpen kan kiezen uit de 5 verschillende woningen en zo samen met Roald en Mireille tot een design home kunnen komen Ben je nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden ?

In Januari 2019 is de verkoop van de Pure36 huizen gestart en is de bouw van eerste van deze prachtige woningen begonnen. Alle 36 woningen zijn geïntegreerd met duurzame componenten, zoals bijvoorbeeld: duurzame en degelijke bouwmaterialen, 100% solar/batterij systeem, solar boiler, regenwater opvang, grijs en zwart water management, eetbare tuin design op perma-cultuur principes, gecentraliseerde compost verwerking en nieuwe smart technologie zoals smart zonnesysteem, smart verlichting, smart alarmsysteem, smart sloten en veel meer…

Roald en Mireille Boom geven je vrijblijvend alle informatie die je nodig hebt!

De gemeenschappelijke eetbare tuin

In de gemeenschappelijke eetbare tuin worden diverse soorten groenten, vruchten en kruiden gekweekt.









Adres : Bona Bista #1

E-mail : [email protected]

Website : www.bonabistabonaire.nl

















