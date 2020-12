Rijna; ‘het nieuws heeft ons verrast’

22 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna geeft tijdens de persconferentie van vanmiddag aan dat het nieuws uit Nederland om Bonaire weer code oranje te maken hem heeft verrast.

Rijna zegt te weten dat ondernemers, zakenmensen en werknemers in de toeristische sector het zwaar hebben wanneer er weinig toeristen naar Bonaire komen.

Daarom heeft het bestuurscollege Nederland benaderd om te kijken of Bonaire extra hulp kan krijgen om deze mensen, die minder inkomsten zullen hebben, te helpen.

In de brief uit het bestuurscollege haar teleurstelling en vraagt het om extra steunmaatregelen. Ook wordt de brief gebruikt om nogmaals te vragen naar het opheffen van het vliegverbod vanuit Amerika en Canada naar Bonaire.

“We hebben heel hard gewerkt om code geel terug te krijgen en we hebben samen met de publieke gezondheidszorg gezorgd dat we weinig covid besmettingen hebben op Bonaire en zijn dus terecht een code geel bestemming. Echter kleurt het om Bonaire heen en waar toeristen vandaan komen steeds donkerder waardoor het risico dat het virus geïmporteerd wordt steeds groter wordt. In dat kader waren wij ook bezorgd over de vluchten die werden omgeboekt van Curaçao naar Bonaire. Als overheid moeten wij zorgen dat er een balans is tussen het aantal toeristen omhoog brengen en het virus buiten de deur houden. Daarom begrijpen wij het bericht van de Minister President” aldus Rijna.

