Kralendijk – Vandaag, donderdag 17 december 2020, zijn er wederom geen nieuwe actieve gevallen van covid-19 op Bonaire en is het aantal met 1 afgenomen. Het aantal personen in quarantaine is ook met 1 persoon verminderd.

Vanmiddag om 14.00 uur zal Gezaghebber Edison Rijna en dokter Marian Luinstra-Passchier de laatste informatie met de bewoners delen in een persconferentie.

Lees ook: