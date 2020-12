51 Gedeeld

Kralendijk- Bonaire.nu is de meest gelezen nieuwssite op Bonaire. Dat blijkt uit een media onderzoek dat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft laten verrichten.

In totaal gaf 78% aan de nieuwssite regelmatig te bezoeken, meer dan het dubbele van enige andere nieuwssite.

Overigens doen ook www.koninkrijk.nu en www.bes-reporter.com, 2 andere loten aan de ABC Online Media stam het goed als respectievelijk de 3e en de 5e meest gelezen sites.

Tevreden

Sylvia de Leon, directeur van ABC Online media waartoe de 3 nieuwssites behoren, is tevreden. “Wij merken dat onze sites hard groeien. Vooral bij het relatief nieuwe Koninkrijk.nu is dat momenteel het geval”. Volgens De Leon heeft de organisatie nog vele plannen die een verdere groei in aantal lezers mogelijk zullen maken.

St. Eustatius en Saba

Op St. Eustatius en Saba scoort met name de Engelstalige BES-Reporter goed. Op St. Eustatius is BES-Reporter de meest bezochte website met 84% van de respondenten die daar regelmatig op kijkt. Op Saba wordt de site door 59% van de respondenten gelezen. Minder dan op St. Eustatius, maar wel meer dan een verdubbeling ten opzichte van het vorige RCN media onderzoek uit 2018.