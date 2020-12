4 Gedeeld

Dengue, Chikungunya en Zika worden overgedragen door één soort mug, de Aedes aegypty, ook wel de Dengue mug genoemd. Deze mug leeft vooral in huizen en tuinen van mensen. De vrouwtjesmug prikt mensen om bloed op te kunnen zuigen die zij nodig heeft om haar eitjes in haar lichaam te voeden. Daarna zoekt zij voorwerpen met water erin om haar eitjes daar te leggen. De denguemug heeft een sterke voorkeur voor voorwerpen met gladde wanden en helder water.

De Afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire roept daarom iedereen op om alle voorwerpen in huis, tuin en omgeving die water (kunnen) bevatten zoals plastic bakjes, autobanden, flessen, etensbakjes, dopjes, vazen en schotels voor plantenbakken te legen en op te ruimen.

Heeft u regenbakken, tonnen of emmers om regenwater op te vangen voor planten of dieren, dan moet u deze goed afsluiten voor muggen. Dit kan bijvoorbeeld met een doek of muggengaas met een elastische band er om heen. Ook kunt u contact opnemen met de Sectie Vector Controle voor advies en het laten behandelen van regenbakken en tonnen.

