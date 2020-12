1 Delen

Kralendijk – Er komt een nieuwe praktijkhouder in de huisartsenpraktijk van dokter Hermelijn. Vanaf 14 december komt dokter Eijsenga de praktijk voortzetten.

Op 14 oktober 2020 is dokter Hermelijn helaas overleden. Hij was zeer geliefd onder zijn patiënten en vervulde een belangrijke rol in de samenwerking binnen de huisartsenzorg op Bonaire. Sinds zijn overlijden is er geen praktijkhoudende arts meer voor deze praktijk.

Als tijdelijke oplossing heeft het Ministerie van VWS daarom dokter Eijsenga de afgelopen maanden als waarnemend arts aangenomen zodat patiënten bij hem terecht konden met zorgvragen. Hij deed dat samen met doktersassistente Harriet Gombert en de andere medewerkers van de praktijk. Hierdoor kunnen alle patiënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Voor een structurele oplossing is het van belang dat een andere dokter de praktijk overneemt. Het is namelijk belangrijk dat de zorg aan de patiënten ook in de toekomst goed geregeld is. Daarom heeft het Ministerie van VWS gezocht naar een nieuwe huisarts die de praktijk kan overnemen. Inmiddels heeft dokter Eijsenga laten weten dat hij vanaf 14 december de praktijk kan voortzetten. Hij komt definitief op Bonaire wonen en wordt daarmee de nieuwe praktijkhouder van de huisartsenpraktijk.

Wat betekent dit voor de patiënten?

Vanwege de acute situatie zal er gezorgd worden voor een snelle praktijkovername door dokter Eijsenga. Alle patiënten die voorheen zorg ontvingen vanuit de huisartsenpraktijk van dokter Hermelijn worden automatisch ingeschreven bij de nieuwe huisartsenpraktijk van dokter Eijsenga. De patiënten hoeven hier zelf niets voor te doen. Voor de continuïteit en kwaliteit van zorg worden bij een praktijkovername alle dossiers standaard overgezet naar de nieuwe praktijkhouder. Dokter Eijsenga neemt daarom de medische dossiers van de patiënten over.

Nieuwe locatie huisartsenpraktijk Eijsenga

De praktijk van dokter Eijsenga komt op een nieuwe locatie. De praktijk zal namelijk samengaan met de praktijk van dokter Miranda.

Het adres van de nieuwe huisartsenpraktijk Eijsenga is: Kaya Monseigneur Niewindt 3

De praktijk van dokter Eijsenga is bereikbaar via telefoonnummer 770 8884

