Het reisadvies voor Aruba en Bonaire gaat naar oranje. Dat zei premier Mark Rutte zojuist in het Tweede Kamerdebat over de coronamaatregelen. Alleen noodzakelijke reizen zijn nog toegestaan.

Wanneer code oranje gaat gelden is nog niet gezegd. Het aangescherpte reisadvies komt niet vanwege de situatie rondom corona op de eilanden, maar vanwege de lockdown in Nederland. Een vliegverbod is niet aan de orde, de maatregelen zijn een dringend advies



Lees ook: