MBO student Nathanael Zimmerman ontwerpt MBO Bonaire sportschoen

Kralendijk – MBO Bonaire student Nathanael Zimmerman heeft sportschoenen ontworpen voor zijn eigen school. Dit gebeurde op verzoek van de unitdirecteur. Afgelopen donderdag heeft hij deze gepresenteerd.

Zimmerman is een talentvolle Mbo-student. Overdag volgt hij de opleiding Allround Vakkracht onderhouds- en klussenbedrijf op niveau 3 en ’s avonds is hij actief als creatief ondernemer. Op Facebook en Instagram is hij te vinden onder de naam Nata Skills.

Unitdirecteur Liset de Keijzer maakte kennis met zijn creatief ondernemerschap tijdens zijn presentatie bij het vak Ondernemend gedrag. Nathanael toonde daar verschillende sportschoenen met unieke ontwerpen. Ze was zo onder de indruk van zijn talent dat ze besloot om hem te vragen MBO Bonaire sportschoenen te ontwerpen.

Donderdag 10 december was het dan zover. De schoenen compleet mét MBO Bonaire huisstijl, de vlag van Bonaire en het motto “Bo futuro ta kuminisa aki” waren klaar om overhandigd te worden aan unitdirecteur Liset de Keijzer.

Groot was het enthousiasme van het team van MBO Bonaire bij het zien van het creatieve ontwerp van Nata Skills. Diverse docenten lieten meteen weten dat ook zij graag een eigen schoen willen laten ontwerpen.

