De nieuwe dienstverlener adverteert vooral via Facebook. Foto: Personal Shoppers Curaçao.

Kralendijk- Recent is op Facebook een aantal advertenties te zien van nieuwe service onder de naam ‘Personal Shopper Curaçao’, waarin aan klanten op Bonaire de mogelijkheid wordt geboden benodigdheden op Curaçao te bestellen en deze via luchtvracht te ontvangen.

Het nieuwe concept is een idee van Farièle Van Wilgen en Robert Cenor. “Eigenlijk heeft Curaçao zoveel te bieden, wat vaak niet op Bonaire te koop is en het ligt in feite naast de deur” zegt Van Wilgen in gesprek met Bonaire.nu.

De organisatie doet op bestelling inkopen op Curaçao en stuurt die vervolgens via de nieuwe cargo-service van luchtvaartmaatschappij EZ Air naar Bonaire. “Doorgaans zijn de bestellingen er al binnen 24 uur”.

Mini schildpadjes

Onze eerste bestelling was een aantal aquariumvissen en twee mini-schildpadjes. “Niet direct waar wij zelf aan gedacht zouden hebben, maar het gaat er nu juist om onze klanten datgene te bezorgen wat zij willen en op Bonaire op dat moment niet te krijgen is”, lacht van Wilgen.

De initiatiefnemers zeggen dat de nieuwe service ook de handel tussen Curaçao en Bonaire wil bevorderen. “Curacao heeft het economisch zwaar, maar er zijn zoveel goede zaken en ook merken die op Bonaire niet voorradig zijn. Natuurlijk kunnen mensen hun spullen ook uit bijvoorbeeld Amerika bestellen, maar dan duurt het vaak toch een week voor je het in huis hebt”, zegt Cenor. Via deze route is het er doorgaans binnen 1 dag, maar vaak nog eerder.

Service

Overigens gaat de service van de persoonlijke inkopers wel wat verder dan gewoon online bestellen. “Wij gaan in opdracht van de klant echt op zoek naar een specifiek product, om dat voor ze te kopen en dan te verschepen. Ook nemen wij bijvoorbeeld documenten uit Bonaire in ontvangst om die op Curaçao te laten tekenen om deze vervolgens weer terug te sturen naar Bonaire”, legt van Wilgen uit als voorbeelden wat het bedrijf zoal biedt.

Het startende bedrijfje zegt nog heel veel plannen te hebben als het gaat om diensten die aan de klant zullen worden aangeboden. “Hoewel we vrij low-key zijn begonnen beschikken we inmiddels over een aardig netwerk aan partners, met wie we echt bijzondere dingen aan onze klanten op Bonaire aan zullen gaan bieden”, aldus Van Wilgen.

Volgens de initiatiefnemers was er direct al veel belangstelling. “Zal wel aan de kerstdagen liggen, maar dat is zeker niet het enige waarop wij focussen naar de toekomst toe”.

