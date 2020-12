Foto: Ewout Genemans Instagram

Kralendijk – Voor een nieuwe serie met Ewout Genemans, bekend van Bureau Burgwallen en Bureau 040, zijn deze week opnames gemaakt op Bonaire. In de voorgaande series Bureau Burgwallen en Bureau 040 liep Ewout maar liefst 6 maanden mee met het politiekorps. De series geven beide een beeld van de werkzaamheden van de politie.

In deze nieuwe serie gaat Ewout mee met Koninklijke Marechaussee. Zowel op zee als op land werden de werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee gevolgd. Ook in Nederland worden er de komende periode opnames gemaakt op verschillende locaties, waar de Koninklijke Marechaussee werkzaam is.

Ewout heeft de afgelopen week ook met zijn cameraploeg als eerste gefilmd in de gevangenis van Bonaire.

De 7-delige serie is naar verwachting te zien in mei 2021 op RTL5.

