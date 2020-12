Foto WEB Bonaire

Kralendijk – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) ontkent dat er binnenkort een aanzienlijke verhoging komt voor de kosten van drinkwater op het eiland.

Geruchten over een forse stijging van de tarieven in de lokale media hangt samen met een in te voeren afvalstoffenheffing. Volgens WEB heeft deze echter maar een geringe impact op de kosten van drinkwater. “Eventuele tarief aanpassingen zullen niet radicaal van aard zijn” schrijft WEB in een persverklaring die zij vrijdag uitgaf.

WEB zegt dat zij de afgelopen dagen veel telefoontjes en e-mails van bezorgde klanten ontving over de gevreesde prijsstijging van drinkwater.

Oppositie

Volgens oppositiepartij PDB zal de afvalstoffenheffing wel degelijk leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring. “Ik lees gewoon wat er staat in de betreffende verordening die op het moment voorligt, en dat staat er echt”, aldus Abraham.

Volgens de PDB zal zullen de voorzieningen voor de kosten van het zuiveren van rioolwater voor huishoudens leiden tot een waterprijs die wel 80% hoger ligt dan de huidige.

