Foto SMN Network

Philipsburg – Een 38-jarige vrouw is gisteren aangevallen door een haai op Sint-Maarten. Het incident gebeurde aan de Franse kant.

De vrouw was met haar man aan het zwemmen in Orient Bay. De vrouw, een toerist uit Frankrijk, overleefde de aanval niet.

De autoriteiten hebben per direct een zwemverbod van 48 uur ingevoerd op alle stranden aan de Franse kant.

De laatste keer dat er iemand gebeten is door een haai op het eiland was in 2014.