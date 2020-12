Kralendijk – Selibon, Panchito Radio en NOBO organiseren op zaterdag 12 december een familie evenement. De organisatoren vragen hiermee aandacht voor het belang van afval reductie en recycling op Bonaire.

Gezinnen zijn van harte welkom om op deze zaterdagochtend tussen 9 en 11 hun plastic afval in te leveren. Volwassenen ontvangen in ruil voor hun inzet een GRATIS herbruikbare tas en de kids worden getrakteerd op een heerlijk ijsje van Tio Pepe.

NOBO is een lokaal recycling project dat wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds. Zij gebruiken type 2 plastic, ook wel bekend als HDPE, om innovatieve producten te maken, zoals de telefoonhouder, onderzetters, en manden.

Op dit moment is Fundashon Mariadal de voornaamste leverancier van type 2 plastic. Hopelijk motiveert het evenement de inwoners van Bonaire om hun plastic apart te houden en te deponeren in de felgekleurde oranje kliko’s bij Plasa Medio Ambiente.

