Vrijdag 11 december: Het is half bewolkt tot merendeels zonnig en het blijft droog. De verwachte minimumtemperatuur zal gemiddeld rond de 23 graden Celsius zijn (lokaal minder, laagste temperatuur is namelijk 19.3 graden geweest op Klein Kwartier!) en de maximumtemperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal overdag matig zijn (9-14 knopen met uitschieters tot 17 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Vandaag blijft het droog na een koele nacht met lokaal zelfs een minimum van 19.3 graden Celsius gemeten op Klein Kwartier, Curacao. Dit komt doordat er koelere lucht het Caribisch gebied heeft bereikt en dat samen met een noordoostelijke wind en een heldere lucht tot lagere temperaturen heeft geleid.

De maximum vandaag zal rond de 30 graden zijn met een matige wind uit het oosten. Morgen en zondag zal de bewolking wat gaan toenemen aangezien er van tijd tot tijd wolkenvelden over de eilanden zullen trekken en die kunnen lokaal leiden tot een bui of twee.

We zullen verder kunnen genieten van de zon en lekkere temperaturen.De wind komt uit het oosten en is over het algemeen matig tot soms krachtig. Het wordt overdag maximaal rond de 30 graden en in de nacht rond de 25 graden.

